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Лавров выразил надежду на создание государства Палестины после конфликта

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Глава МИД РФ оценил кризис на Ближнем Востоке.

Главы министерств по иностранным делам Содружества Независимых Государств выступают за переговоры между Израилем и Палестиной и прекращение огня в регионе Ближнего Востока. Дополнительно чиновники рассмотрят возможность согласовать общую позицию по кризису. Соответствующей информацией с журналистами по результатам Совета министров иностранных дел СНГ сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.  В Москве рассчитывают на то, что еврейское государство и сектор Газа вернутся к исполнению резолюций ООН.

У всех единое мнение...нужно немедленно прекратить этот конфликт, соблюдать международное гуманитарное право, не допускать каких-либо проявлений террористических акций, неизбирательного применения силы, от которого могут пострадать и уже страдают в огромном количестве гражданские лица.

Сергей Лавров глава МИД РФ

Россия заметила,требуется всерьез к обязанностям выполнять решение Совета Безопасности ООН о создании Палестинского государства.

Лавров: Россия фиксирует попытки продвижения интересов НАТО в Закавказье через Армению.


Фото и видео: МИД России

Теги: ближний восток, израиль, мид, палестина, сергей лавров, снг
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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