Лавров: Россия фиксирует попытки продвижения интересов НАТО в Закавказье через Армению

Глава МИД РФ рассказал об обстановке в Ереване с НПО.

Москва видит попытки продвижения через Армению интересов стран НАТО в регионе Закавказья. Соответствующей информацией с журналистами по результатам Совета министров иностранных дел СНГ сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник прокомментировал прессе нагнетание антироссийских настроений в Ереване. По его словам, такой процесс навязывается стране искусственно.

Мы знаем о том количестве неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы, да и раньше их тоже было немало. Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Российской Федерацией. Как раз наоборот. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ подчеркнул, что армянские НПО нацелены на то, чтобы сформировать почву для подготовки к продвижению в этом регионе через Ереван интересов, прежде всего США и Евросоюза, и стран блока НАТО. Сергей Лавров заметил, что такие попытки смогли достичь определенных результатов.

Главы МИД сформируют категории стран - наблюдателей и партнеров СНГ.

Фото и видео: МИД России