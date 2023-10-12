Главы МИД сформируют категории стран - наблюдателей и партнеров СНГ

Сергей Лавров подвел итоги встречи коллег по СНГ в Бишкеке.

Главы внешнеполитических ведомств Содружества независимых государств сформируют категории стран - наблюдателей и партнеров для СНГ. Соответствующей информацией с журналистами по результатам Совета министров иностранных дел СНГ сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник уточнил прессе, что конкретные кандидатуры будут анализироваться только после того, как этот документ будет одобрен главами всех государств.

По предложению Казахстана принято решение создать при содружестве категории стран-наблюдателей и стран-партнеров. Конкретные кандидатуры будут рассматриваться после того, как этот документ будет одобрен главами государств. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров 12 октября примет участие в Совете глав МИД СНГ в Бишкеке.

Фото и видео: МИД России