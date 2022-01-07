Лавров 12 октября примет участие в Совете глав МИД СНГ в Бишкеке

В МИД РФ рассказали о рабочем графике министра на неделю.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 12 октября примет участие в Совете глав МИД Содружества Независимых Государств, проводимого в киргизском городе Бишкеке. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что в текущем году Киргизия председательствует в СНГ.

12 октября в Бишкеке глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Напомню, в 2023 году Киргизская Республика председательствует в Содружестве. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Театр абсурда". Захарова допустила, что ЕС понадобится ядерная Украина.

Фото и видео: МИД России