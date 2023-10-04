В МИД России оценили работу политиков Евросоюза.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова не исключила того, что Евросоюзу "понадобится ядерная Украина". Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире авторской программе на радиостанции Sputnik. В частности, о такой ситуации свидетельствует отсутствие реакции стран-членов ЕС на заявления киевского режима о необходимости получить ядерный статус. В МИД РФ пояснили, что ничего исключать нельзя с учетом того, какие люди в регионе находятся у власти. В качестве примера Захарова привела немецкого руководителя внешнеполитического ведомства Анналену Бербок.

В этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина. Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одергивали Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Без опоры на общественное мнение". Захарова о принимаемых в Армении решениях.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik