В МИД России рассказали о внутренней политике в Ереване.

Все важнейшие решения для Еревана принимаются без опоры на общественное мнение. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что при этом армянские власти все равно принимают такие решения, которые имеют общенациональные значения не только на сегодняшний день, но также в контакте истории нации.

Принимаются решения без опоры на общественное мнение, без опоры на результаты плебисцита. Мало того, они принимают решения, которые противоречат всему тому, что они говорили, идя на выборы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: все заявления Бербок требуют доскональной проверки.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik