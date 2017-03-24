Захарова: все заявления Бербок требуют доскональной проверки

В МИД России оценили выступления главы МИД Германии.

Все заявления руководителя немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок требуют доскональной проверки, так как иностранная чиновница транслирует "новости абсурда". оответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница оценила недавнее высказывание главы МИД ФРГ о том, что украинское будущее находится в Евросоюзе и региональном обществе свободы, которое в ближайшее время будет простираться от Лиссабона до Луганска. В МИД РФ подчеркнули, что после выступлений Бербок аудитория всегда озирается и смотрит друг на друга, считая, что они что-то не так услышали, потому что "этого же не может быть".

Но это такой мир, мир, когда западные либеральные демократии рекрутируют на руководящие посты людей, которые никаким образом там не могли бы оказаться, если бы ставка делалась на профессиональные качества. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ надеется, что договоренности между Москвой и Ереваном будут выполняться.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik