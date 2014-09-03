Захарова: РФ надеется, что договоренности между Москвой и Ереваном будут выполняться

По ее словам, контакты между странами продолжаются на различных уровнях.

Россия надеется, что договоренности между Москвой и Ереваном будут выполняться. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, контакты между странами продолжаются на различных уровнях. Дипломат рассчитывает, что сигналы Москвы будут услышаны и восприняты должным образом

Россия всегда бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова назвала позорным молчание "великих держав" Запада по ситуации с нацистом в Канаде.

Видео: МИД России