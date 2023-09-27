В МИД России оценил инцидент с чествованием нацистка из Украины в парламенте Канады.

Молчание и отказ от официального осуждения чествования с овациями в канадском парламенте 98-летнего украинского карателя и нациста Ярослава Хунки, служившего во времена Второй мировой войны, - позорное явление, которое обличает "великие державы" коллективного Запада. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Это, конечно, скандал, что западное сообщество, постоянные члены Совета Безопасности ООН никак не прореагировали на этот вопиющий акт поддержки неонацизма и отказ от официального осуждения чествования со стороны великих держав - это позорное и обличающее их явление. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат в МИД РФ рассказала о том, что не видела закономерной реакции от Лондона, Вашингтона и Парижа, а также ее едва ли следует ждать и в дальнейшем. Мария Захарова подчеркнула, что мир ничего не услышит по теме ни от Даунинг-стрит, ни от Белого дома, ни от Елисейских полей, так как речь идет не о третировании российских СМИ, а о нацисте внутри канадского парламента.

Захарова прокомментировала обвинения комиссии ООН по Украине.

Фото и видео: МИД России