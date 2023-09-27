Захарова прокомментировала обвинения комиссии ООН по Украине

В МИ России оценили доклад представителя Норвегии в СПЧ ООН.

Обвинения против Москвы, представленные 25 сентября "независимой международной комиссией" Всемирной организации по расследованию событий на Украине, не выдерживают никакой критики и безосновательны, а сам доклад подтверждает заказной характер ее деятельности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из МИД РФ обратила внимание на доклад, который был сделал в ходе сессии Совета по правам человека ООН.

Озвученные ее председателем, представителем Норвегии, Мёссе, обвинения, которые мы не можем квалифицировать иначе как безосновательные и бездоказательные в адрес российских властей, - ...они в принципе не выдерживают никакой критики. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат добавила, что выводы комиссии основаны на ничем не подкрепленных рассказах случайных людей, которые позиционируют себя как жертв или очевидцев, которые якобы видели "преступления" со стороны российских вооруженных сил.

Захарова: РФ проводит расследование участия Великобритании в ситуации с постановкой в Буче.

Фото и видео: МИД России