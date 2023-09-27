Захарова: РФ проводит расследование участия Великобритании в ситуации с постановкой в Буче

Москва проводит расследование участия Великобритании в ситуации с антироссийской постановкой в Буче Киевской области. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова.
Хотела бы сказать о Британии и ее причастности к событиям в Буче в марте 2022 года. Мы проводим объективное расследование участия Лондона, в частности спецслужб, в постановке провокации в городе Буче в марте 2022 года.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
МИД РФ: США и Британия помогали с атакой на Севастополь.
Фото и видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все