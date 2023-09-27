Захарова: РФ проводит расследование участия Великобритании в ситуации с постановкой в Буче

В МИД России напомнили об антироссийской провокации.

Москва проводит расследование участия Великобритании в ситуации с антироссийской постановкой в Буче Киевской области. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Хотела бы сказать о Британии и ее причастности к событиям в Буче в марте 2022 года. Мы проводим объективное расследование участия Лондона, в частности спецслужб, в постановке провокации в городе Буче в марте 2022 года. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ: США и Британия помогали с атакой на Севастополь.

Фото и видео: МИД России