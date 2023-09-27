Мария Захарова рассказала о ракетном обстреле ВСУ.

Атака на город Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она пояснила, что трагедия в регионе произошла 22 сентября.

Поод ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что киевский режим 22 сентября совершил ракетный удар по Севастополю, средства противовоздушной обороны РФ сбили пять ракет. ВСУ смогли повредить историческое здание штаба Черноморского флота, а также один военнослужащий пропал без вести,. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли специалисты из министерстввап по обороны с мерами предосторожности. Далее снаряд был уничтожен на полигоне.

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Фото и видео: МИД России