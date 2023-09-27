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МИД РФ: США и Британия помогали с атакой на Севастополь

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Мария Захарова рассказала о ракетном обстреле ВСУ.

Атака на город Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она пояснила, что трагедия в регионе произошла 22 сентября.

Поод ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что киевский режим 22 сентября совершил ракетный удар по Севастополю, средства противовоздушной обороны РФ сбили пять ракет. ВСУ смогли повредить историческое здание штаба Черноморского флота, а также один военнослужащий пропал без вести,. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли специалисты из министерстввап по обороны с мерами предосторожности. Далее снаряд был уничтожен на полигоне.

Захарова: Зеленский понимает, что он стал "дьяволом Украины".

Фото и видео: МИД России

Теги: великобритания, всу, крым, мария захарова, мид, ракетный обстрел, севастополь, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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