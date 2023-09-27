В МИД РФ рассказали о наследии лидера киевского режима на Украине.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский понимает, что является тем человеком, который разрушил собственную страну. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что той Украины, которая ему досталась на управление, больше нет и никогда не будет. В МИД РФ считают, что в этой ситуации полностью и непосредственно повинен именно местный президент.

Зеленский понимает, при всех издержках, связанных с помутненным его сознанием, что он стал дьяволом Украины. Он стал человеком, если он вообще еще человек, который разрушил Украину. Разрушил бесповоротно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Как-то получилось". Захарова о "готовности" Украины к членству в ЕС.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik