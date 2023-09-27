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"Как-то получилось". Захарова о "готовности" Украины к членству в ЕС

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В МИД России оценили слова премьера Украины Дениса Шмыгаля о евроинтеграции.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире собственной авторской программы на радиостанции Sputnik прокомментировала заявление украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что кабинет министров киевского режима якобы выполнил все семь рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о членстве в Европейском союзе. Дипломат из Москвы считает, что сейчас Украина находится на самом деле в состоянии саморазложения или распада.

Украина сумела, мы это берем в кавычки... То есть от государства отпадают части, массовый исход населения, полный распад государственности, мракобесная политическая ситуация там, а рекомендации сумели выполнить.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Энтони Рота не является ключевой фигурой в скандале, произошедшем в канадском парламенте.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik

Теги: денис шмыгаль, евроинтеграция, еврокомиссия, евросоюз, мария захарова, мид
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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