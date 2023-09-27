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Захарова: Энтони Рота не является ключевой фигурой в скандале с эсэсовцем

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В МИД РФ прокомментировали прославление в Оттаве нацистов и коллаборационистов времен Второй мировой войны.

Ушедший в отставку спикер канадской палаты общин из местного парламента Энтони Рота не является ключевой фигурой в скандале с чествованием среди законодателей страны украинца-эсэсовца. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. 

Почему он не является здесь ключевой фигурой, его сделали мальчиком для битья? Да потому, что канадские власти <…> системно, долгосрочно чествовали, прославляли нацистских коллаборационистов не только в угоду киевскому режиму, а задолго до Зеленского.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: "остается сказать, что снаряды с обедненным ураном – полезные".

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik

Теги: вторая мировая война, канада, мария захарова, мид, нацизм, парламент, скандал, энтони рота
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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