Ушедший в отставку спикер канадской палаты общин из местного парламента Энтони Рота не является ключевой фигурой в скандале с чествованием среди законодателей страны украинца-эсэсовца. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.
Почему он не является здесь ключевой фигурой, его сделали мальчиком для битья? Да потому, что канадские власти <…> системно, долгосрочно чествовали, прославляли нацистских коллаборационистов не только в угоду киевскому режиму, а задолго до Зеленского.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова: "остается сказать, что снаряды с обедненным ураном – полезные".
Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik
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