В МИД РФ прокомментировали прославление в Оттаве нацистов и коллаборационистов времен Второй мировой войны.

Ушедший в отставку спикер канадской палаты общин из местного парламента Энтони Рота не является ключевой фигурой в скандале с чествованием среди законодателей страны украинца-эсэсовца. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Почему он не является здесь ключевой фигурой, его сделали мальчиком для битья? Да потому, что канадские власти <…> системно, долгосрочно чествовали, прославляли нацистских коллаборационистов не только в угоду киевскому режиму, а задолго до Зеленского. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: "остается сказать, что снаряды с обедненным ураном – полезные".

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik