Захарова: "остается сказать, что снаряды с обедненным ураном – полезные"

В МИД России оценила позицию Запада по военным поставкам для ВСУ.

В странах коллективного Запада пытаются представить, что снаряды с обедненным ураном, направляемые на территорию Украины якобы безвредны, а Россия просто нагнетает ситуацию. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат пояснила, что Россия исходит из исследований, опубликованных международными профильным и организациями. Эти работы основаны на применении этих снарядов в Югославии и Ираке.

Когда начинается вот эта словесная паутина, какая-то мишура, доходящая до словоблудия, то это говорит только об одном – от истины все это очень далеко. <…> Да полезными они являются – пусть так и скажут. Но они же извиваются, придумывают диковатые формулировки: "не так опасно, как кажется", "не стоит такого волнения, которое нагнетает Россия". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"С неожиданного фланга". Захарова о новом обвинении Польши в адрес России.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik