Корабль ВМС Алжира прибыл в Петербург

В четверг, 25 июля, в Петербург прибыл учебный корабль Военно-морских сил Алжира "Ля Суммам". Об этом сообщает пресс-служба комитета по внешним связям Смольного в своем Telegram-канале.
Состоялась встреча учебного корабля "Ля Суммам" ВМС Алжирской Народно-Демократической Республики.
Во встрече участвовали представители командования Балтийского флота и военный атташе Алжира Буалаг Самир.
Ранее мы сообщили о том, что китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде на День ВМФ.
Фото: Telegram / Циркуляр Грибоедова
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