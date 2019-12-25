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Корабль ВМС Алжира прибыл в Петербург
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Корабль ВМС Алжира прибыл в Петербург

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Состоялась встреча учебного корабля "Ля Суммам" ВМС Алжирской Народно-Демократической Республики.

В четверг, 25 июля, в Петербург прибыл учебный корабль Военно-морских сил Алжира "Ля Суммам". Об этом сообщает пресс-служба комитета по внешним связям Смольного в своем Telegram-канале.

Состоялась встреча учебного корабля "Ля Суммам" ВМС Алжирской Народно-Демократической Республики.

Во встрече участвовали представители командования Балтийского флота и военный атташе Алжира Буалаг Самир.

Ранее мы сообщили о том, что китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде на День ВМФ.

Фото: Telegram / Циркуляр Грибоедова

Теги: день вмф, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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