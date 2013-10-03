Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде на День ВМФ

Корабль пришвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта напротив Церкви Успения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове.

Китайский эсминец "Цзяо Цзо" прибыл в Петербург. Он примет участие в параде на День военно-морского флота 28 июля, пишет spb.aif.ru.

Корабль пришвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта напротив Церкви Успения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове. На борту эсминца видны надписи на русском и китайском языках, а на палубе установлен вертолет. Сейчас корабль можно рассмотреть с Английской набережной.

Отметим, что китайские военные корабли уже участвовали в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге в 2019 году. В этом году также ожидается присутствие судов из Индии.

Праздник состоится 28 июля, в воскресенье. По предварительной информации, часть парада в Кронштадте не состоится.

Ранее мы сообщили о том, что в День ВМФ в Петербурге запретят передвижение на СИМ.

Фото: Telegram / Китайский Петербург