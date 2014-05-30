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Закладной камень на месте будущего памятника Ушакову на площади Труда заложат 25 ноября
Сегодня, 13:59
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Закладной камень на месте будущего памятника Ушакову на площади Труда заложат 25 ноября

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Сам же памятник планируют установить в следующем году. 

Закладной камень на месте будущего памятника адмиралу Федору Ушакову на площади Труда установят 25 ноября. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала куратор Ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота, ответственный секретарь Открытого всероссийского творческого конкурса на эскизный проект памятника Наталия Чадина.

Внутри закладного камня будут находиться четыре капсулы с землей: с места рождения адмирала, с места его упокоения, с территории Севастополя и с греческого острова Корфу. Сам же памятник планируют установить в следующем году. 

В ХVIII веке адмирал Федор Ушаков командовал Черноморским флотом и русской эскадрой в Средиземном море. Адмирал, как считают некоторые историки, не проиграл ни одного боя и не потерял ни одного корабля. 

В конкурсе на разработку эскиза приняли участие 29 коллективов. Эскиз был одобрен еще в июне прошлого года, а также согласован с Законодательным собранием. 

Фото: wikipedia.org

Теги: закладной камень, памятник, федор ушаков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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