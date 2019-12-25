Путин процитировал адмирала Ушакова, говоря о спецоперации на Украине

Глава РФ в "Лужниках" вспомнил слова российского адмирала.

Глава России Владимир Путин процитировал адмирала Федора Ушакова, говоря о специальной военной операции на Украине. Речь политик произнес во время выступления на торжественном концерте-митинге в "Лужниках", посвященному воссоединению Крыма с РФ. Глава государства уточнил, что случайно проведение мероприятия совпало с днем рождения одного из выдающихся военачальников страны.

…Который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что "грозы сии пойдут во славу России". Так было тогда, так - сегодня, и так будет всегда. Владимир Путин, президент РФ

Российский президент поблагодарил участников концерта-митинга. Далее под аплодисменты и гул скандирующих "Россия! Россия!" граждан он покинул Большую спортивную арену.

Путин процитировал Священное Писание, говоря о спецоперации на Украине.

Фото и видео: Kremlin.ru

