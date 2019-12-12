Путин процитировал Священное Писание, говоря о спецоперации на Украине

Глава РФ назвал цели миссии Вооруженных сил на Донбассе.

Российский президент Владимир Путин процитировал Священное Писание, говоря о целях специальной военной операции РФ по защите Донбасса. Глава государства выступил на торжественном концерте-митинге в "Лужниках". Политик видит важность избавления мирных граждан от преследований, страданий и геноцида. Эту цель он назвал основной, а также побудительным мотивом для государства.

Мне приходят в голову слова из Священного Писания: нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера страны жители полуострова и севастопольцы поступили правильно, когда решили поставить жесткий барьер на пути у неонацистов и крайних националистов. В подтверждении своих слова Путин рассказал о том, "что происходило и до сих пор происходит" на других территориях Украины. По его мнению, жители Донбасса отказались присоединяться к произошедшему государственному перевороту. Глава РФ уточнил, что после этого регион Киев погрузил в блокаду, а против граждан стали организовываться карательные военные операции.

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Фото и видео: Kremlin.ru