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Лавров оценил статью Bild о его сорванном вылете в Китай

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Глава МИД РФ рассказал, что Путин обоснованно считает Запад "империей лжи".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал статьи немецкого издания Bild о его сорванном вылете в Китай. В интервью журналистам телеканала RT министр по иностранным делам рассказал, что опубликованный материал западного СМИ лишь лишь обосновывает концепт "империи лжи". Речь идет о заявлении прессы о том, что он якобы вылетел из Москвы в Пекин, однако самолет министра был развернут в районе Новосибирска по указу Владимира Путина.

Конечно, это таблоид, но все равно у него миллионная циркуляция..Конечно, жалко, что подобные методы используются в информационной сфере нашими друзьями. И, конечно, это обоснованно, что Путин использует выражение "империя лжи".

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Зеленский надеется, что Байдена подтолкнут к более жесткому подходу по Украине.

Фото и видео: МИД России

Теги: bild, запад, империя лжи, китай, мид, независимое сми, сергей лавров, сми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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