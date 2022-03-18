Лавров: Зеленский надеется, что Байдена подтолкнут к более жесткому подходу по Украине

Глава МИД РФ рассказал о том, что в США еще остаются "менее ответственные политики".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров полагает, что украинский президент Владимир Зеленский надеется, что американского лидера Джо Байдена подтолкнут к более жесткому и конфрантационному подходу по Украине. Такое мнение министр высказал во время общения с журналистами телеканала RT. Запись доступна на аккаунте МИД РФ в социальных сетях. Лавров считает, что в Киеве уже понимают, что Вашингтон не допустит создания на территории Украины бесполетной зоны.

Украина … считает, что Байден - это очень опытный политик, который понимает, что абсолютно недопустимо создавать нечто вроде бесполетной зоны или поставлять самолеты Украине, или же принимать еще такие шаги, которые приблизили бы риск открытого противостояния НАТО и России. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что также Владимир Зеленский понимает, что есть и менее ответственные американские политики, позицию которых и разжигает украинское лобби "с русофобскими сантиментами". Лавров уверен в том, что подобный контингент есть и в Конгрессе Сената США.

Лавров: советские и российские системы ПРО по закону не могут передаваться в третьи страны.

Фото и видео: МИД России