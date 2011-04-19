Лавров: советские и российские системы ПРО по закону не могут передаваться в третьи страны

Глава МИД РФ рассказал о том, что ВС РФ будет делать с попытками передать Киеву системы ПВО и ПРО.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что советские и российские системы противоракетной и противовоздушной обороны по закону не могут передаваться в третьи страны. Такое сообщение перед журналистами чиновник озвучил в рамках интервью для телеканала RT. Запись доступна на аккаунте МИД РФ в социальных сетях.

Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать… перевозящими оружие, станут законной целью. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр добавил, что Западу и Киеву это должно быть "совершенно понятно", так как российская сторона проводит специальную военную операцию на Украине, цель которой заключается в искоренении любой угрозы для Москвы, которая исходит с украинской территории.

Лавров: грузы с вооружением для Украины станут законной целью РФ.

Фото и видео: МИД России