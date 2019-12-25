Лавров: грузы с вооружением для Украины станут законной целью РФ

Глава МИД РФ заявил, что Москва не допустит поставок Киеву С-300.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что грузы с вооружением для Украины станут законной целью Вооруженных сил РФ. Такой официальной позицией чиновник поделился с журналистами телеканала RT. Запись доступна на аккаунте МИД РФ в социальных сетях.

Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт напомнил прессе о том, что Москва не допустит противовоздушных поставок киевскому режиме из других стран, в том числе это касается и просьбы Украины и Владимира Зеленского представить Западом ВСУ зенитно-ракетных комплексов С-300. Лавров уточнил, что РФ хочет получить международные гарантии безопасности, которые будут общими как для государства, так и для Украины и европейского региона.

Лавров: Россия может рассчитывать только на себя и оставшихся союзников.

Фото и видео: МИД России