Лавров: Россия может рассчитывать только на себя и оставшихся союзников

Глава МИД РФ напомнил, что метод давления на РФ Запад использует с 2014 года.

Россия может рассчитывать только на себя и оставшихся союзников. Такое заявление в рамках интервью для телеканала RT сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Запись доступна в аккаунте МИД РФ в социальных сетях. Министр напомнил СМИ о том, что страна после 2014 года приобрела определенный опыт в данном вопросе и извлекла важнейший урок из данного исторического периода.

Мы выживем. Те меры, которые разрабатываются президентом и правительством, постепенно объявляются. Это только начало корректировки нашего экономического курса для того, чтобы приспособиться. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров при этом подтвердил данные о том, что текущее санкционное давление по масштабу не сравнится с тем, которое фиксировалось после 2014 года. Однако сейчас иллюзия того, что страна может рассчитывать на западных партнеров, уже разрушена. Москва надеется только на государство и те страны, которые "остаются с нами".

Лавров: Китай, Индия, Бразилия не станут плясать под дудку США.

Фото и видео: МИД России