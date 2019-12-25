Лавров: Китай, Индия, Бразилия не станут плясать под дудку США

Глава МИД РФ рассказал о том, что многие страны мира не будут подчиняться американскому "шерифу".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Китай, Индия, Бразилия и другие страны не станут плясать под дудку США. Таким мнением чиновник поделился с журналистами телеканала RT. Запись опубликована в аккаунтах МИД РФ в социальных сетях. Дипломат заверил прессу в том, что на мировой арене остаются игроки, которые откажутся от существования "глобальной деревни" под руководством "шерифа" из Америки.

…Это Китай, Индия, Бразилия, Мексика. Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им дядюшка Сэм скажет сделать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр подчеркнул, что РФ также не относится к когорте стран, которых Вашингтон мог бы взять себе "под козырек". При этом Москва как и прежде готова к сотрудничеству с американской стороной, но исключительно на основе взаимного уважения. Это же условие относится и к восточным партнерам.

Лавров: санкционное давление на Россию продолжится.

Фото и видео: МИД России