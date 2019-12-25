Лавров: санкционное давление на Россию продолжится

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Запад продолжит вводить санкции против России. При этом Москва к такому развитию ситуации уже привыкла. Таким мнением дипломат поделился 18 марта с журналистами телеканала RT. Запись доступна в аккаунтах МИД РФ в социальных сетях.

Это санкционное давление продолжится. Они также сейчас угрожают пятой волной санкций, может быть, после этого будет еще одна волна, однако мы к этому привыкли. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Также российский министр считает разрушенной иллюзией сведения о том, что Россия может полагаться на международных партнеров. Лавров напомнил СМИ о том, что Москва не закрывала за собой дверь перед западными странами, но при этом не считает их надежными.

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Фото и видео: МИД России