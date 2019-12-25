Атталь: Макрон намерен вновь переговорить с Путиным

Представитель кабмина Франции рассказал о позиции Парижа в конфликте Москвы и Киева.

Французский президент Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время вновь переговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление в эфире местного телеканала BFMTV сделал официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

У президента республики будет в ближайшее время возможность вновь переговорить с президентом России…Я не знаю, будет ли это сегодня или в ближайшие дни. Габриэль Атталь, пресс-секретарь кабинета министров Франции

Чиновник считает, что на Украина текущая обстановка - напряженная. Задачей Франции является не идти по логике эскалации конфликта. Атталь отметил, что Париж предпринимает усилия для того, чтобы конфликт прекратился, как и стрельба в регионе. При этом Франция находится на стороне Киева, поэтому оказывает Украине военную поддержку. Макрон находится в ежедневном контакте с Владимиром Зеленским. Франция не хочет, чтобы конфликт вышел за пределы Украины. По словам Атталя, именно поэтому "мы не должны становиться участником военных действий".

Макрон пообещал реализовать программу из 100 реформ в случае победы на выборах.

Фото и видео: YouTube / BFMTV