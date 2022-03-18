Макрон пообещал реализовать программу из 100 реформ в случае победы на выборах

На презентацию программы у президента Франции ушло четыре часа.

Французский президент Эмманюэль Макрон пообещал реализовать программу из 100 реформ в случае победы на президентских выборах, которые запланированы на апрель 2022 года. Политик добавил, что налогоплательщики получат уже на предстоящих выходных по почте послание от главы государства. Документ будет представлен на 24 страницах. В нем описаны сто инициатив, которые Макрон намерен провести, если будет переизбран на второй срок правления.

Напомним, что выборы президента Франции состоятся в два тура. Они пройдут 10 и 24 апреля. Эмманюэлю Макрону понадобилось четыре часа для того, чтобы изложить свою предвыборную программу избирателям на пресс-конференции. С ней политик выступил в коммуне Обервилье, расположенной в северном направлении от Парижа. Макрон объяснил, что так поздно присоединяется к гонке за место из-за чрезмерной занятостью по международным вопросам. Сейчас же он планирует сосредоточиться на реализации социальной и экономической политики.

Нам необходимо сделать в течение пяти предстоящих лет столько же, сколько мы сделали за пять предыдущих. Что же касается безработицы, то сейчас ее уровень находится на самом низком уровне за последние четыре десятилетия. Эмманюэль Макрон, президент Франции "

Президент Франции оценивает стоимость собственных предложений в 50 млрд евро. К данным расходам местные экономисты добавляют еще порядка 15 млрд евро. Данные средства уйдут на обещанное избирателям сокращение налогов.

Макрон выступил против легализации марихуаны во Франции.

Фото и видео:YouTube / Élysée