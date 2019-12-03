Константин Сивков объяснил, что вертолетоносцы могут быть потоплены при отсутствии истребительной авиации.

Российским "Прибоям" предрекли потопление. Об этом журналистам "Военно-промышленного курьера" рассказал доктор военных наук Константин Сивков. Специалист объяснил, что универсальные десантные корабли проекта 23900 больше отвечают запросам Военно-морского флота России, чем французские "Мистрали". Минобороны России пришлось отдать за создание данных судов 100 млрд рублей.

Эксперт отметил, что при это "Прибои" не нужны ВМФ. Сивков назвал корабли "дорогими, но бесполезными игрушками".

Это совершенно не нужные стране вертолетоносцы. Гораздо полезнее было бы превратить их в легкие авианосцы Константин Сивков, доктор военных наук

В статьи упоминается о том, что для использования вертолетоносцев необходима поддержка истребителей. Ее могут обеспечить исключительно авианосцы. В случае серьезной военной компании "Прибои" могут быть быстро ликвидированы противником из-за отсутствия российских авианосцев.

Десант потопят на переходе морем и уничтожат в районе высадки еще до того, как морская пехота окажется на берегу Константин Сивков, доктор военных наук

Эксперт уверен, что на данный момент Россия способна захватить объекты противника только в акваториях морей и океанов, которые прилегают к государственным границам.

Названа российская "красная ядерная линия".

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