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В России завершились испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

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Испытания завершаются успешно.

В России завершились испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом сообщили в российском Минобороны.

В сообщении пресс-службы сказано, что испытания проводились с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". В военном ведомстве сообщили, что испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы.

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Видео: Минобороны РФ

Теги: ракета циркон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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