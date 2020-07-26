Испытания завершаются успешно.

В России завершились испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом сообщили в российском Минобороны.

В сообщении пресс-службы сказано, что испытания проводились с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". В военном ведомстве сообщили, что испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы.

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Видео: Минобороны РФ