Путин: Работа над ракетами "Циркон" и "Сармат" практически завершена

Работы вышли на заключительные стадии.

Президент Владимир Путин сообщил, что работа по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" почти завершена. Об этом он рассказал на ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

"Циркон" – очень важное оружие, недавно провели очень важные для нас испытания. Фактически работа над ним в основном завершена. Владимир Путин

Также президент сообщил, что на завершающую стадию вышли работы над тяжелой ракетой "Сармат".

Ранее Путин заявил, что Россия "начинает слезать с нефтегазовой иглы".

Видео: пресс-конференция Владимира Путина