Путин: Работа над ракетами "Циркон" и "Сармат" практически завершена

Президент Владимир Путин сообщил, что работа по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" почти завершена. Об этом он рассказал на ежегодной пресс-конференции 17 декабря.
"Циркон" – очень важное оружие, недавно провели очень важные для нас испытания. Фактически работа над ним в основном завершена.
Владимир Путин
Также президент сообщил, что на завершающую стадию вышли работы над тяжелой ракетой "Сармат".
Ранее Путин заявил, что Россия "начинает слезать с нефтегазовой иглы".
Видео: пресс-конференция Владимира Путина
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