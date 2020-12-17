Путин заявил, что Россия "начинает слезать с нефтегазовой иглы"

Он назвал это положительным элементом российской экономики.

Президент России Владимир Путин отметил, что страна "начинает слезать с нефтегазовой игры". Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Что является положительным элементом экономики? 70% российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полном мере, но начинаем слезать с этой игры. Если кому-то хочется представлять нас в виде бензоколонки, то это уже не имеет реальных оснований. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что для него нет ничего ценнее прямого общения с гражданами

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина