Путин заявил, что для него нет ничего ценнее прямого общения с гражданами

Президент России Владимир Путин признался, что для него нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами страны. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.
Глава государства отметил, что для него подобные мероприятия не являются формальными. Он придает им большое значение.
Конечно, у меня огромный поток информации о том, что происходит в стране. Он поступает по разным каналам. Но для меня нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами страны. Нет ничего более ценного, чем услышать их мнение о том, как и чем мы живем.
Владимир Путин, президент РФ
Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
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