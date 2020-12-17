Путин заявил, что для него нет ничего ценнее прямого общения с гражданами

Для него подобные мероприятия не являются формальными.

Президент России Владимир Путин признался, что для него нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами страны. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Глава государства отметил, что для него подобные мероприятия не являются формальными. Он придает им большое значение.

Конечно, у меня огромный поток информации о том, что происходит в стране. Он поступает по разным каналам. Но для меня нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами страны. Нет ничего более ценного, чем услышать их мнение о том, как и чем мы живем. Владимир Путин, президент РФ

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина