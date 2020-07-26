Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала

В Instagram идет трансляция встречи врио губернатора с митингующими на улицах.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.

Дегтярев подчеркнул, что Хабаровский край не может оставаться без руководителя. По его словам, за время отсутствия губернатора, накопилось слишком много задач, которые необходимо решить в ближайшее время.

Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти. - Михаил Дегтярев, врио губернатора (цитата по ТАСС)

Напомним, что недавно Владимир Путин издал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Глава государства уточнил, что Фургал утратил его доверие.

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