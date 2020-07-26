В России от COVID-19 выздоровели более 600 тыс. человек

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3110 человек.

За весь период пандемии по России выписали более 600 тыс. 250 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего пациентов поправилось в Москве – 306 пациентов. Кроме того, 232 человека выписаны в Ханты-Мансийске, 227 россиян выздоровели в Московской области, 223 пациента отправились домой в Ямало-Ненецком автономном округе. В Красноярском крае по выздоровлению выписано 169 человек, в Хабаровском крае – 128 пациентов, в Свердловской области – 126 россиян.

За последние сутки в России выявлено 5765 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в России зарегистрировано 812 485 заболевших в 85 регионах страны.

Ранее мы сообщили, что в городах Дальнего Востока начались митинги в поддержку Фургала.

Видео: Доктор Комаровский