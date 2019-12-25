Константин Сивков рассказал об американской программе HAARP.

В России рассказали о мощном "геофизическом" оружии США. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков в статье для "Военно-промышленного курьера". Специалист объяснил, что программа High Frequency Active Auroral Research Program предполагала создание геофизического оружия. Оно необходимо для изменения климата в определенных регионах планеты.

Константин Сивков объяснил, что в рамках американского проекта создавался комплекс мощных направленных излучателей СВЧ-энергии.

В результате колебания ионосферы, вызываемые воздействием HAARP, неизбежно приводят к нарушению процессов погодообразования. Но не только их, появляется возможность влиять и на недра планеты Константин Сивков, военный эксперт

По словам российского специалиста, результат использования американского комплекса HAARP практически непрогнозируем. В связи с этим его применение опасно даже для разработчиков технологии.

Названа российская "красная ядерная линия".