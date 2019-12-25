Американский Forbes восхищен смекалкой российских подводников

Журналисты раскрыли новый российский способ запускать МБР в условиях Северного Ледовитого океана.

Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников. Авторы Forbes восхитились способом запуска ракет из-подо льда, который придумали военные из РФ. В статье упоминается о том, что как и американские субмарины российские подлодки несут боевые дежурства в Северном Ледовитом океане. Особенности данного региона позволяют подлодкам скрываться от спутников, противолодочных самолетов и средств слежения подо льдом с толщиной до пяти метров.

В Forbes отметили, что раньше военными использовались только два способа запуска межконтинентальных баллистических ракет. В первом случае экипаж искал полынью, чтобы обеспечить отверстие нужного размера для того, чтобы ракета смогла пробить лед и достигнуть цели. Во втором случае подлодке приходилось всплывать. Она ломала лед корпусом, но могла получить повреждения. Этот маневр делал ее уязвимой для противника.

Российским морякам пришла в голову блестящая идея: запустить сперва ракету с боеголовкой большой разрушительной силы, которая пробила бы во льдах дыру, чтобы через нее могла пройти МБР материал Forbes

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