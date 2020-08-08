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Forbes назвал топ-10 самых популярных сериалов Netflix этого лета

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Первое место неожиданно занял сериал прошлого века.

После повторной трансляции на Netflix документальный сериал "Неразгаданные тайны" (сериал 1987 – 2010) возглавил список самых популярных проектов стримингового сервиса. Об этом свидетельствует исследование журнала Forbes, изучившего рейтинг выходящих на платформе проектов. 

Второе место заняло  реалити-шоу "Пол - это лава", где участники преодолевают огромные комнаты, залитые якобы лавой, прыгая по стульям, свисая с занавесок и раскачиваясь на люстрах. На третьем месте расположился первый сезон сериала "Проклятая"  о девушке, которой предстоит стать могущественной владычицей.

Также ТОП-10 вошли документальный сериал Майкле Джордане "Последний танец", шоу о путешествиях Зака Эфрона, а также сериалы "Тайный орден", "Монахиня-воин", "Бесстыжие","Офис" и мультфильм Avatar: The Last Airbender.

Видео: Netflix

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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