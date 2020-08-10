В США оценили ускоренную разработку БПЛА С-70 "Охотник"

В Forbes сравнили темпы разработки дронов в США и России.

Forbes опубликовал статью о работе российских летательных стелс-аппаратов. Материал размещен под заголовком "Россия стремится опередить США с помощью ускоренной программы беспилотников". Журналисты объяснили читателям, что Москва стремится завершить работу над дроном-"невидимкой" С-70 "Охотник" как можно раньше. Уже сейчас известно, что поставка данного вооружения перенесена с 2025 год на 2024 год.

В Forbes считают, что подобная спешка контрастирует с успехами Вашингтона в данной области. В Пентагоне разработка аналогичного беспилотника ведется "медленно и осторожно".

Напомним, что ранее глава Объединенной авиастроительной компании заявил, что "Охотник" будет нести на борту около шести тонн бомб. При этом дальность его полета составит шесть тысяч километров.

Уточнена стоимость российского новейшего беспилотника "Охотник".

Видео: Youtube/Минобороны России