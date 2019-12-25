Ударные БПЛА С-70 поступят в серийное производство в 2024 году.

Ударные беспилотники "Охотник" появятся в ВКС РФ в 2024 году. Об этом сообщил Юрий Слюсарь, глава Объединенной авиастроительной корпорации. Он рассказал, что первый российский дрон данного типа поднялся в воздух в августе 2019 года. Серийное производство данных бортов запланировано на 2024 год. До этого беспилотники должны пройти испытательные полеты с различными видами вооружения.

Ударный БПЛА "Охотник" создавался в ОКБ "Сухой". Минобороны России поставило перед ОАК задачу провести опытно-конструкторские работы в ускоренном режиме.

Поэтому сейчас активно в этом вопросе с коллегами работаем Юрий Слюсарь, глава Объединенной авиастроительной корпорации

В июне 2020 года стало известно о том, что стоимость тяжелых беспилотников "Охотник" С-70 составил около миллиарда рублей. После серийного запуска цену на БПЛА получится уменьшить на 40-50 процентов по сравнению с опытными образцами.

Пассажирский самолет Ил-114-300 совершит первый полет в сентябре.