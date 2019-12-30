Борт поднимется в воздух с подмосковного аэропорта в Жуковском.

Региональный турбовинтовой пассажирский самолет Ил-114-300 совершит первый полет в сентябре. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал на встрече глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Чиновник отметил, что разработчики создадут модификацию самолета, которая будет реализовываться на экспорт для спецзаказчиков.

Ил-114-300 уже собран, самолет проходит наземную отработку, готовится к первому вылету. Я думаю, что в сентябре, по нашим планам, мы эту машину поднимем в Подмосковье, в Жуковском Юрий Слюсарь, глава Объединенной авиастроительной корпорации

Эксперт объяснил, что вместимость самолета составляет 68 пассажиров. При этом скорость борта достигает 500 километров в час. Слюсарь считает, что данная воздушная машина будет очень востребована в труднодоступных регионах. Ежегодно производитель сможет создавать по 12 самолетов на авиазаводе в Луковицах.

Это тоже очень востребовано, потому что меняет как раз те самолеты, которые сейчас, "ильюшинские", старые" Юрий Слюсарь, глава Объединенной авиастроительной корпорации

Напомним, что Ил-114-300 был разработан в 80-ые годы ХХ века. На территории Узбекистана было выпущено около 20 таких самолетов. Запуск в серию данного борта намечен на 2023 год.

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Фото: Piter.tv