ОАК может разработать увеличенную версию самолета SSJ100

Sukhoi Superjet 100 может быть увеличен на 115, 120, 125, 130 или 140 мест.

Объединенная авиастроительная корпорация может разработать увеличенную версию самолета SSJ100. Об этом сообщили журналисты из "Ведомостей" со ссылкой на собственные источники. В компании думают о создании увеличенной версии ближнемагистрального Sukhoi Superjet 100.

Сейчас специалисты рассматривают варианты увеличения лайнера на 115, 120, 125, 130 и 140 мест. Технические показатели обновленного самолета моделируются представителями Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского.

Напомним, что Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Лайнер впервые совершил полет в мае 2008 года. В коммерческих целях самолет начал совершать рейсы с 2011 года. Увеличенная версия самолета может начать функционировать с 2023 года.

Модернизированный SSJ100 получит российские двигатели и новое крыло.