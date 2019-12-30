Модернизированный SSJ100 получит российские двигатели и новое крыло. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу ОАК. По словам генерального директора Юрия Слюсаря, самолет получит и другие новые агрегаты.
Семейство Superjet продолжает развиваться и совершенствоваться...Мы наблюдаем за рынком, будем смотреть, какой из вариантов будет удовлетворять требованиям заказчиков
прокомментировал специалист
Сейчас запущены несколько процессов, связанных с повышением надежности и ресурсности лайнера. Также эксперты намерены снизить цены на билеты и при этом улучшить качество за счет импортозамещения. Разработка обновленной версии самолета с вместимостью в 75 пассажиров остается в пуле работ по программе.
Ранее Piter.tv писал о том, что новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57.
Видео: YouTube/Airguardian, SkyShips
Обсуждение ( 0 )