Superjet продолжит развивать семейство самолетов.

Модернизированный SSJ100 получит российские двигатели и новое крыло. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу ОАК. По словам генерального директора Юрия Слюсаря, самолет получит и другие новые агрегаты.

Семейство Superjet продолжает развиваться и совершенствоваться...Мы наблюдаем за рынком, будем смотреть, какой из вариантов будет удовлетворять требованиям заказчиков прокомментировал специалист

Сейчас запущены несколько процессов, связанных с повышением надежности и ресурсности лайнера. Также эксперты намерены снизить цены на билеты и при этом улучшить качество за счет импортозамещения. Разработка обновленной версии самолета с вместимостью в 75 пассажиров остается в пуле работ по программе.

Ранее Piter.tv писал о том, что новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57.

Видео: YouTube/Airguardian, SkyShips