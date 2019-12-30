Об этом заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57. Истребители пятого поколения оснастят двигателем второго этапа. Об этом "РИА Новостям" рассказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. Самолет сможет применять большое количество новых средств поражения. Часть из них уже создана, а другие - только разрабатываются.

Под новые функции, новые задачи испытания будут продолжаться прокомментировал эксперт

Напомним, что Су-57 создан для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые тестирование самолета состоялось в 2010 году. Контракт на поставку в российскую армию истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". Однако испытания истребителя все еще ведутся.

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Видео: YouTube/Techreporter.ru, T24