Истребитель МиГ-35 получит новую кабину

Разработчики изготавливают экспортную версию самолета.

ОАК создает экспортный вариант истребителя МиГ-35 с новой кабиной. Он будет оснащен двигателем с увеличенной тягой и возможностью дозаправки топлива в полете. Об этом "РИА Новостям" рассказал глава корпорации Юрий Слюсарь.

Самолет сможет также выполнять роль танкера, он сможет нести широкий спектр вооружений. Оно разместится на девяти точках внешней подвески. Экспортная версия будет отличаться измененной геометрией планера и радиолокационной системой. Последняя предусматривает активную фазинговую решетку (АФАР), способную захватить 30 целей одновременно. на данный момент российские разработчики уже ведут переговоры с иностранными компаниями, заинтересованными в покупке.

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Видео: YouTube/Минобороны России