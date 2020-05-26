Изготовлением самолета займутся в ОАК.

В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственные источники. Агентство узнало о том, что в стране создают опытный образец "стелс" бомбардировщика шестого поколения. Работа ведется в рамках программы Перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Изготовлением воздушного судна займутся сотрудники одного из предприятий Объединенной авиастроительной корпорации. Самолет должен стать "фундаментально новым".

Эксперты отметили, что на данный момент завершена доработка документов. Заводу-изготовителю поставляются материалы для работы. Специалисты в первую очередь создадут кабину машину. Производство будет завершено в 2021 году. Конкретные характеристики бомбардировщика не раскрываются. Известно, что дальность полета будет достигать 12 тысяч км. При этом борт должен будет иметь возможность брать с собой до 30 тонн полезной нагрузки.

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Видео: Youtube/ Минобороны России