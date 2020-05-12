Подробности тестов не раскрываются.

В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Специалист рассказал агентству, что Минобороны протестировало запуск ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.

Источник "ТАССа" отказался комментировать подробности запуска ракеты. Он рассказал, что испытуемое изделие не относится к крылатыми ракетами Х-32. Он добавил, что ракета является "совершенно другой". По информации от эксперта, разработка данного проекта ведется в течение нескольких последних лет. Новый боеприпас войдет в состав вооружения обновленного самолета Ту-22М3М.

Китайский бомбардировщик-невидимка может выйти в свет уже в 2020 году.

Видео: YouTube / Минобороны России