В ноябре КНР может показать новый стелс-самолет Xian H-20.

Китайский бомбардировщик-невидимка может выйти в свет уже в 2020 году. Об этом сообщили журналисты South China Morning Post со ссылкой на собственный источник в военном ведомстве. Специалисты утверждают, что КНР готовится к созданию собственной ядерной триады после России и США.

В South China Morning Post рассказали, что разработка самолета Xian H-20 велась на протяжении нескольких лет. Стелс-бомбардировщик будет способен запускать ядерные ракеты с воздуха, земли и моря. В зоне поражения окажутся Австралия, Япония и Корейский полуостров. Предположительно, сверхзвуковой истребитель Китая могут продемонстрировать публике уже в ноябре 2020 года на авиасалоне AirShow China в Чжухае.

Причиной отмены конференции лидеров G20 могли стать споры США и КНР.

Видео: Youtube/Curious World