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Китайский бомбардировщик-невидимка может выйти в свет уже в 2020 году

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В ноябре КНР может показать новый стелс-самолет Xian H-20.

Китайский бомбардировщик-невидимка может выйти в свет уже в 2020 году. Об этом сообщили журналисты South China Morning Post со ссылкой на собственный источник в военном ведомстве. Специалисты утверждают, что КНР готовится к созданию собственной ядерной триады после России и США.

В South China Morning Post рассказали, что разработка самолета Xian H-20 велась на  протяжении нескольких лет. Стелс-бомбардировщик будет способен запускать ядерные ракеты с воздуха, земли и моря. В зоне поражения окажутся Австралия, Япония и Корейский полуостров. Предположительно, сверхзвуковой истребитель Китая могут продемонстрировать публике уже в ноябре 2020 года на авиасалоне AirShow China в Чжухае. 

Причиной отмены конференции лидеров G20 могли стать споры США и КНР.

Видео: Youtube/Curious World

Теги: xian h-20, бомбардировщик, китай, стелс, триада
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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